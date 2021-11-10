市府B1擺設期間限定的茭白筍販賣機，新北市長侯友宜示範如何利用悠遊卡購買茭白筍。（陳慰慈攝）

三芝茭白筍進入盛產期，新北市農業局輔導板橋區農會與三芝區農會合作，今起至19日在新北市政府大樓B1，設立茭白筍快閃智慧市集，首度推出期間限定的茭白筍販賣機，方便民眾購買茭白筍、茭白筍加工商品及各式農特產品，販賣機採零接觸的信用卡、悠遊卡及行動支付。

新北市長侯友宜表示，三芝筊白筍號稱「美人腿」，肉質飽滿、纖維細膩又鮮甜，帶有豐富維他命A、C及鎂，生吃就像水梨般多汁，是品嘗新北茭白筍的好時機，市府B1擺設販賣機，讓來洽公的市民朋友隨時想吃茭白筍不用到超市，也不用準備現金，只要手機、信用卡一刷就能輕鬆買到！另還推出200份宅配筊白筍免運費優惠活動，希望讓大家愛上三芝筊白筍。

三芝筊白筍今年找來在東京奧運摘下銅牌的跆拳道好手羅嘉翎代言，拍攝宣傳影片，侯友宜說，羅嘉翎是三芝女兒，也是吃三芝筊白筍長大，你看她多健康又高又漂亮，是最好的代言人。

三芝區農會理事長林義信表示，三芝區環境優、水質好，種出的茭白筍品質優異，不僅筍白長、筍徑粗，肉質更是白皙細緻，堪稱筍中極品，是許多老饕的最愛。

三芝區農會推廣部主任周正男指出，三芝筊白筍栽種面積約100公頃，特色是赤殼、肉質飽滿肥碩，一般筊白筍甜度約3度，三芝筊白筍可達6度，加上無農業殘留可生吃，挑選以筍肉長、筍肉白的筊白筍為佳，一斤零售價100元起。