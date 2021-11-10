對於促進共同富裕，大陸國務院發展研究中心黨組書記馬建堂指出，適時調整最低工資標準，積極穩妥推行工資集體協商；拓寬居民租金、股息、紅利等增收渠道。堅持「房住不炒」，著力解決人口流入多、房價高的城市的住房保障問題；積極推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。

馬建堂今在中共中央機關報人民日報發表題為「在高質量發展中促進共同富裕」文章稱，堅持「房住不炒」，完善住房保障制度體系，著力解決人口流入多、房價高的城市的住房保障問題；積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。要鼓勵多餘住房用於租賃，提高存量房源利用率；加強保障性住房建設，規範住房租賃市場，加快完善長租房政策。

同時，健全直接稅體系，完善綜合與分類相結合的個人所得稅制度，減輕中等以下收入者稅收負擔。對部分過高收入行業的國有及國有控股企業嚴格實行工資調控政策。

早前，中共總書記習近平於中央機關刊物《求是》雜誌發表「紮實推動共同富裕」的文章提出，加強對高收入的規範和調節。要合理調節過高收入，積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。

隨後，中共全國人大常務委員會宣布授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點。