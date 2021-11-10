台積電(2330)決議赴高雄投資設廠，高雄在地建商都肯定未來的房市表現，不過，對於設廠時對營造工人的磁吸效應，對現前已缺工的問題恐怕會雪上加霜，另外，地主們也十分興奮，開口想賣的土地價格已漲了2~3成，這些問題對建商來說都很頭痛，也預告了房價只會再漲！

「這是20~30年來房市的強心劑」！隆大董事長陳武聰說，以前高雄的人才都北漂，當地都只能浸泡在低薪的傳統產業，這一直是高雄的悲哀，現在台積電來了，北高雄房市將會持續向上走，本來高雄房市在8~10月非常熱，但近期曾有消息指台積電不會設廠又冷掉，這回證實後，相信熱度又會重新上來。其實房價突然拉升，對公司來說，其實能賺到的都是以前的庫存土地推案，現在地主喊價已經高了2~3成，還不是漲價就願意賣!

京城協理周敬恆則說，設廠對房市的拉抬是可以預期的，但未來則是要看台積電設廠產能帶來多少能量，高雄本來骨架就很好，只是缺了活水，現在很多高科技產業都紛紛至高雄設廠，群聚效應會更大。他說，房市近期表現是預期心裡大於實質，接下來將看實質達到什麼水平，房市會越來越清楚。

「營造人員缺工問題會更嚴重，土地成本提高2~3成」，永信建副理陳怡均無奈的說，地主也知道設廠會讓房價漲，公司買土地也有難度，現在地主已提高2~3成左右，設廠的磁吸效應會讓缺工問題更嚴重，營造還會再增加。永信都以成屋銷售為主，前陣子挾著台積電議題，業績及來客數都比以前增加，對業績有正面的幫助，預期第4季表現會更好一點。