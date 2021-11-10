本土新冠肺炎疫情引爆低接觸消費趨勢，統一超(2912)7-ELEVEN自疫情最嚴峻的5月開始，會員點數使用人次、使用量逐月成長，年度累計點數流通量突破近7億點、創歷史新高，統一超也公布2022年會員快速累點攻略，提升會員基本點數回饋率最高達0.5%，希望提升會員黏著度。

統一超7-ELEVEN積極經營會員經濟，在地最大的OPEN POINT O2O會員服務平台呼應低接觸消費趨勢，無畏疫情影響提升OPEN POINT點數在消費市場使用深度與廣度，可跨通路使用、無接觸式消費折抵、兌換商品，自疫情最嚴峻的5月開始點數使用人次、使用量逐月成長，年度累計點數流通量突破近7億點、創歷史新高！

統一超7-ELEVEN表示，OPEN POINT今年來積極推動會員優享策略，以「指定日加贈點」、「點數換優惠」、「會員獨享價」3大主軸帶動會員貢獻度逾50%，點數兌換跨50大品牌、上千款商品與服務已成功吸引超過600萬人次使用，名列OPEN POINT APP前三大熱門服務之一，更帶動會員活躍度倍數成長，平均每2位國人就有1人是OPEN POINT會員，尤其今年OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大至16大生活消費通路，藉由集團3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包 )或會員帳戶綁定就能一次完成支付、累點、折抵3大流程，提供更順暢的購物體驗、帶動會員的使用率。

滿足年底兌換高峰，統一超即日起至12月31日止，OPEN POINT APP「跨50大品牌百大商品超值換」活動，以免費兌換、加價購、點數互換3大方向規劃，提供會員更多點數使用選擇、架構多元豐富的OPEN POINT點數生態圈；並宣布2022年OPEN POINT快速累點攻略即將推出，2022年1月1日起OPEN POINT會員持已綁定會員帳號的集團3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)到7-ELEVEN消費點數回饋率提升至0.5%、較2021年提升0.17%，未來也將不定期跨通路合作、每日輪番推出OPEN POINT超級會員日，方便會員計畫性消費、OPEN POINT點數周周翻倍賺！