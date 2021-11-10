台積電9日宣布將到高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，環保團體「南部反空汙聯盟」看好台積電未來對高雄的發展，但對於市府執行高雄煉油廠土地汙染整治有所質疑，也憂心台積電設廠後空汙問題加劇，他們呼籲市府盡快將傳統鋼鐵、石化業轉型或輔導退場，避免影響市民的健康。

南部反空汙聯盟表示，他們相當歡迎台積電到高雄設廠，也看好台積電對高雄未來的發展，但市府在土地汙染整治應該要公開透明，原本要整治17年的工程，突然可以縮短到2年完工，環保團體對於汙染整治的公信力及環境安全問題都有所疑慮。

南部反空汙聯盟指出，台積電到高雄設廠後，勢必會對環境汙染增加更大的負擔，所以希望市府可以加速淘汰高汙染的石化、鋼鐵產業，否則將對市民健康造成嚴重影響。雖然台積電要用100％的綠電，但目前再生能源比例有限，大多都還是用燃煤、天然氣發電，所以市府能否做好環境安全及照顧市民健康等問題，他們還是有所質疑。