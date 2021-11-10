今年3月《深圳經濟特區個人破產條例》實施，成為大陸首部個人破產法規。深圳市中級人民法院8日裁定首宗個人破產清算案件。自宣告破產之日起，當事人呼勇將進入免責考察期。考察期內需接受破產管理人和破產事務管理署的監督，每月申報個人收入支出和財產，扣除必要支出全用於償還債務。直到免責考察期滿後，可依考察期間表現，裁定是否免除未清償債務，解除限制行為。

談及大陸個人破產清算首案，據《北京商報》引述蘇寧金融研究院研究員孫揚表示，該案件意味未來大量因創業、小微企業經營的債務免除被打開管道，但也讓金融機構的貸後管理提升難度。

北京尋真律師事務所律師王德怡分析，依照深圳法規，當法定考察期滿後，剩餘債務將被清零。這肯定會影響到債權人的利益。在全大陸尚未建立統一的個人破產制度之下，提醒當事人要特別注意相關案件的管轄權。

申請破產清算案件的當事人呼勇，原在深圳某商場內經營教育培訓機構。受商場倒閉影響，培訓機構不得不關閉，導致呼勇負債480多萬元（人民幣，下同）。

而2018年呼勇賣掉唯一住房、實際收款260萬元全用於還債，但至今仍負債100多萬元。目前無固定工作，每月勞務收入約5000元。今年6月9日向深圳中院提交個人破產清算申请。