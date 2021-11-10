「護國神山」台積電終於宣布到高雄投資，身為前台積電工程師的高市議員黃紹庭點出三大難關必須克服，包括整治工程能否在2022年完成、環評能否在2個月內通過、未來台積電廠區是否會造成二度汙染。他疾呼，市府做好準備，不要「呷緊攏破碗」。

黃紹庭表示，歡迎台積電進駐高雄設廠，他曾在台積電工作，不免俗要提出一些看法，盼市長陳其邁及市府團隊能慎重以對，不要辜負台積電的美意及全體高雄市民朋友的期待。

黃紹庭指出，有別於日前台積電明確說出要在美國亞歷桑那州及日本熊本縣設廠，台積電昨其實並未說明要在高雄哪個地方設廠？原因在於，陳其邁口中說出的「中油五輕」這塊超過半甲子的汙染基地，目前仍未解除列管，整治工程自今年6月才開始進行。

他質疑，整治工程是否能在2022年及時完成，五輕煉油土壤及地下水的汙染十分嚴重，經濟部原先預計要耗費15年整治計畫縮短成3年要完成，而整治計畫今年6月才剛發包，依照進度是否能明年2月就解除列管，已有不少相關專家學者表示擔憂。

他也提到，陳其邁曾在議會公開答覆，只需2個月即可「完成環評」，但國內各項開發案，環評過程少則1到2年，多則3到5年，五輕整治開發的環評案，真的可以在2個月內火速通過？

他並指出，根據相關法令，汙染整治需要追蹤2年，中油五輕汙染面積有172公頃，台積電只用在中間28.5公頃的地方建廠，且採分區開發，一旦台積電在2022年建廠，鄰近地區土壤、地下水汙染是否會波及到台積電廠區造成二度汙染，這是台積電未來必須面臨的一個潛在難題及風險。