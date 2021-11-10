昨天金塊約基奇(Nikola Jokic)和熱火馬基夫莫里斯(Markieff Morris)爆發衝突，約基奇因不滿莫里斯防守動作怒推他一把，隨後兩人都被判惡意犯規出場，熱火吉米巴特勒(Jimmy Butler)因對約基奇叫囂也挨了技術犯規，而稍早聯盟最新懲處出爐，約基奇被判禁賽一場，莫里斯被罰5萬美元、巴特勒3萬。

Heat’s Morris fined $50000 Butler fined $30000 with Nuggets’ Nikola Jokic suspended one game for Monday melee. https://t.co/SrhvvXLjAW No suspensions for Heat. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) November 10 2021

昨天兩人釀成本季最大規模肢體衝突，莫里斯為了阻止約基奇繼續運球推進，在防守時用左身頂撞約基奇靠近肋骨的部分，動作看起來相當危險，相信這樣的動作很難讓人忍住情緒，不少人認為約基奇的回應只是剛好而已，不過約基奇在受訪時也坦承自己有錯，雖然想保護自己，但不該那樣做，是沒品且愚蠢行為。

衝突後熱火的巴特勒則衝著約基奇叫囂，因此被裁判吹技術犯規，賽後甚至和隊友一起到金塊更衣室堵人，雖然據傳不是找約基奇算帳，但此行為很可能讓衝突更激烈，還好熱火總經理艾利斯伯格(Andy Elisburg)和保全制止他們。網路上馬基夫莫里斯弟弟馬可斯莫里斯(Marcus Morris)和約基奇哥哥也展開隔空互嗆。

而昨天執法裁判史考特(Kevin Scott)也談及這次衝突，他說：「在看影片回放後，我們認定是二級惡意犯規，莫里斯動作是被認為過份且不必要的，第一根據雙方肢體接觸的嚴重程度，第二要看球員的動作是否為合理行為，第三這樣的肢體接觸恐造成對方受傷，第四他的行為會引發後續衝突。」

... "was making a legitimate basketball play. Three the potential for injury resulting from the contact and four the outcome of the contact led to an altercation.” https://t.co/nK861uK251 — Ira Winderman (@IraHeatBeat) November 9 2021

當然莫里斯惡意犯規在先，不過約基奇也沒忍住大力出手，這也非常可能造成對方受傷，所以他也吞下了惡意犯規，在今天的判罰中更被處以禁賽一場，對於金塊來說較為吃虧，因為約基奇可是上季聯盟MVP，對球隊重要性無法言喻，而莫里斯、巴特勒吞下罰款也是意料之中的事，以莫里斯的行為被禁賽可能也不會太過分。