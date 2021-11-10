武陵芳香萬壽菊盛開，帶有不可思議的「百香果香」及清新香草味。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵芳香萬壽菊每株可高達約150公分，而且花色較平地更為飽滿亮眼。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵芳香萬壽菊綿延不絕佈滿整片山坡，形成高度約5公尺、長約200公尺巨大壯麗的花牆、花瀑。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場的入口花園芳香萬壽菊開炸，澄黃亮麗花牆高達5公尺、長約200公尺，每當微風拂過，呈現如花瀑般起伏搖曳，是武陵季節限定美景。副場長胡發韜表示，芳香萬壽菊帶有不可思議的「百香果香」及清新香草味，迎面撲鼻，是品味武陵秋天氣息的最佳方式之一。

武陵農場的「花瀑景觀」是全台灣獨一無二運用高山芳香萬壽菊而形成的特殊景觀，是「數大」就是美的最佳詮釋之一。每當秋末冬初吸引「巷子裡」的遊客與攝影好手前來朝聖，穿梭花叢拍照取景，直呼每次來武陵農場都有不同新的發現與體驗。

胡發韜指出，受惠於農場秋季早晚溫差高達15度，以及充沛的陽光等，讓芳香萬壽菊「頭好壯壯」，每株可高達約150公分，而且花色較平地更為飽滿亮眼。武陵芳香萬壽菊緊緊相依，綿延不絕佈滿整片山坡，形成高度約5公尺、長約200公尺巨大壯麗的花牆、花瀑。

胡發韜說，遊客在花瀑布中被花朵與花香團團圍繞，尤其顯得特別渺小，這其實都要歸功於前任場長吳志揚的遠見，運用武陵優質氣候、天然環境與地形條件創造出這般全國獨有的美麗景觀，也是武陵農場同仁口耳相傳神秘的「場長花瀑」由來。

胡發韜表示，芳香萬壽菊栽植於農場各處，尤以入口花園、柳杉步道與沿溪步道之間、露營區花海區旁最為亮眼，賞花期預估約到12月中旬，璀燦黃金討喜的「場長花瀑」，更是隨便取景隨便亮眼，是武陵農場秋冬季節專屬限時、限地的特殊景色。

芳香萬壽菊是多年生菊科植物，喜多光照的環境，全株散發著特殊「百香果香」，在短日照的秋、冬季會開滿成片的璀璨銘黃色花朵，花型就像黃色單瓣的小雛菊花朵一般，適合庭園香草花卉植物，且植株本身的氣味可以舒緩放鬆身心亦有降低庭園中蚊蟲的密度。