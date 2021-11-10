台中市長盧秀燕10日出席北屯區荔枝老樹公園工程開工視察祈福典禮。（馮惠宜攝）

中火增燃煤量 盧秀燕：對中部人不公平

藻礁公投引爆中火可能再增加500萬噸燃煤量疑慮，對此，台中市長盧秀燕回應，汰煤是世界趨勢，按照現在中央政府計畫，10部燃煤機組沒有辦法拆除，還要再增加新的燃氣機組，對中部地區民眾是嚴重的不公平，且製造許多空污，中市府會為這件事情繼續奮戰。

經濟部長王美花日前表示，若藻礁公投通過，導致第三液化天然氣接收站工程延宕，目前在中部、高雄的減煤努力將走回頭，恐增加500萬噸燃煤用量。盧秀燕10日出席北屯區荔枝老樹公園工程開工視察祈福典禮時被問及她對中火可能增五百萬噸燃煤量的看法，做出以上回應。

盧秀燕表示，中火是全台灣最大的火力發電廠，尤其10座機組全部是燃煤機組，第26屆聯合國氣候大會（COP26）提到全世界要汰煤，各個國家都在做出承諾、訂出期程，這是世界趨勢，按照現在中央政府計畫，10部燃煤機組沒有辦法拆除，還要再增加新的燃氣機組，對中部地區的民眾來講是嚴重的不公平，且製造許多空污，我們（市府）會為這件事情繼續奮戰。