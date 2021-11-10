近期兩岸媒體以及國際媒體上關於大陸將出手「武統」台灣的議論非常多，大陸民眾也毫不避諱表達渴望政府出手「武統」台灣的想法，使得當前兩岸局勢高度緊張，似乎一觸即發。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（10日）在例行記者會中，將當前兩岸關係緊張、台海和平穩定風險升高的根源，歸咎於民進黨當局無視兩岸同胞的根本利益，赤裸裸地販賣「兩國論」，與外部勢力加緊勾連不斷進行「台獨」挑釁。

朱鳳蓮表示，兩岸民眾都非常清楚，「台獨」意味著和平的喪失和災難的降臨。民進黨當局為了一己私利頑固進行謀「獨」挑釁，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車。這種脅迫民意、背離大勢的倒行逆施，將極大損害台灣同胞福祉，也必然遭到台灣同胞的反對和抵制。

朱鳳蓮表示，大陸方面希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，不要成為「台獨」分裂勢力的犧牲品，共同維護同胞切身利益，維護台海和平穩定。

針對大陸民間普遍渴望政府出手、武統台灣的想法，會不會影響大陸官方一直強調希望和平統一的立場？

朱鳳蓮對此表示，統一是所有中華兒女的共同願望，也是中華民族的根本利益所在，大陸堅持以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景。「但是，如果有人錯判形勢，執意推動『台獨』分裂，拆毀兩岸關係和平發展和祖國和平統一的前景，我相信，包括台灣同胞在內的全體中國人都不會答應，整個中華民族也絕不會答應。」