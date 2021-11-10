工研院「眺望2022產業發展趨勢研討會」登場，10日由生醫業專家接棒，探討醫材產業趨勢與策略。工研院產科國際所分析師李爾芳表示，新冠疫情帶動精準醫療快速發展，預期將掀起醫療器材形態的變革。

根據工研院IEK Consulting報告，全球醫療器材市場規模在2020年達4273億美元，預估2021年可達4377億美元；預期將以年複合成長率4.8%的速度，至2023年達到4914億美元。

李爾芳表示，回顧2020的國際醫療器材產業，新冠肺炎疫情快速衝擊全球各地，醫療需求結構變動大幅影響醫療器材產業，也推動精準醫療快速發展，面對環境與疫情的衝擊，企業如何透過產業及產品轉型，以創新模式來因應變化成為關鍵成功要素。同時，全球人口高齡化持續帶動醫療照護需求攀升，各國積極尋求更有效率的醫療解決方案，推動精準健康、數位醫療等技術發展及相關政策，期盼藉由加速先進醫療科技發展來達成提升醫病效率與延長健康餘命的目標。

展望未來，2022年全球預計仍籠罩在疫情的影響下，人類逐漸建立與病毒共存之道，疫情的管理與感染的治療將持續驅動醫藥與醫療科技的發展。人口高齡化則仍會是醫療科技最重要的議題，遠距醫療打破醫療服務地點與距離的限制，場域與使用者的變化快速驅動著醫療器材型態的變革。