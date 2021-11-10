「餐桌上的珍鑽」白松露的產季到了，台北文華東方酒店館內Bencotto義式餐廳特選北義阿爾巴 (Alba)頂級白松露入饌，推出系列白松露美食，包含「慢燉澳洲和牛牛頰」、「手工皮蒙特風味寬扁麵佐松露奶油醬汁」等，以精湛廚藝完美烘托白松露馥郁迷人的獨特風味，單點與套餐皆備。

義大利阿爾巴白松露被譽為「餐桌上的鑽石」，是世界上極其珍稀的食材之一，其珍貴之處在於產量非常稀少，且無法人工栽植、全為野生，風味獨具的迷人香氣無法複製，因此價格極為昂貴。頂級白松露的香味濃郁細緻，尤其是個頭越大的白松露，結構愈紮實，香味也愈濃郁，白松露獨特之處亦在必須現刨直接享用，才能品嘗到白松露的獨特芳香，更讓賓客備感尊貴，因此許多美食饕客一到白松露產季無不趨之若鶩。

台北文華東方酒店的Bencotto義式餐廳即日起推出期間限定的「阿爾巴白松露」饗宴，特別嚴選世界白松露之都──義大利西北部皮蒙特區 (Piemonte)內阿爾巴(Alba)產區的白松露，並精心設計與白松露風味相襯呼應的絕配佳餚，在菜餚上桌時將白松露貴氣現刨入饌。「阿爾巴白松露」饗宴菜色中，最受饕客喜愛的「陳年義大利米、帕瑪森乳酪及松露」，是以蔬菜高湯煨煮特選陳年義大利米，至義大利米外層軟化但保持米芯的口感，再加入奶油與帕瑪森乳酪碎一起拌煮，最後再現刨上白松露，滋味馥郁的燉飯與香氣撲鼻的白松露完美搭配。

「手工皮蒙特風味細扁麵」則是將傳統手工揉製、帶有麥香的義式細扁麵，裹覆濃郁順滑的黑松露奶油醬汁，現刨白松露片灑落其上，看似平實的義大利麵滋味豐富迷人、令人回味無窮。主菜「慢燉澳洲和牛牛頰、洋芋泥、巴羅洛紅酒醬汁」，先將澳洲和牛牛頰以小火慢燉至軟嫩細滑，搭配綿密香濃的洋芋泥與滋味醇厚的巴羅洛紅酒醬汁，最後現刨白松露片，彼此相互搭佐營造豐富層次，更添誘人風味。

Bencotto「阿爾巴白松露」5道式套餐，共搭配12克白松露，每位6880元，菜色有：「歐洲防風草濃湯佐鴨肝、大麥、蘑菇」、「手工皮蒙特風味細扁麵、黑松露奶油醬汁」、「特選陳年米燉飯、帕瑪森乳酪與松露」、「慢燉澳洲和牛牛頰、洋芋泥、巴羅洛紅酒醬汁」、「義式白巧克力冰淇淋、榛果巧克力沫、水煮甜柿」，以上菜色亦可提供單點；想品嚐更多白松露，每3公克加價1350元起即可依需求份量享桌邊現刨服務。價格需外加一成服務費。