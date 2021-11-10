桃園市王姓男子日前透過網路，認識小六11歲女童，竟帶女童到汽車旅館性交。因女童與其對話「下次不要射在裡面好嗎？」被母親看到才曝光。桃園地檢署表示，7日將期拘提到案，認定王男強制性交等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

女童家屬日前在網路發文，指女童認識男友，卻被帶到汽車旅館，女童對話「下次不要射在裡面好嗎？」「我們是男女朋友，可以只親親抱抱嗎？」家屬還發現，女童2度稱要去圖書館，卻是去汽車旅館。

檢方表示，經桃園市警方11 月 5 日報由本署知悉後，立即指派婦幼專組檢察官陳嘉義指揮偵辦，並積極於6日指揮專案小組成員通知被害女童及其父母到署詢問釐清案情，另將被告王姓男子於 7 日拘提到案。王姓男子經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第 222 條第 1 項第 2 款對未滿 14 歲之人強制性交等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，經向法院聲請羈押禁見獲准。