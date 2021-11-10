大陸澎湃新聞10日報導，黑龍江省一高速公路管理處祝姓前處長被控貪汙2000萬元、受賄600萬元（人民幣，下同，合計2600萬元，約合新台幣1.118億），其辯護律師辯稱，祝某自願認罪認罰，悔罪態度誠懇，退贓達8000萬元（約合新台幣3.44億），遠超過指控金額，應對其從輕處罰。最終，積極退贓成為法院對其從輕處罰的理由之一。黑龍江勃利縣法院一審以貪汙罪、受賄罪判處祝某某有期徒刑13年。

在祝某此次被查之前，黑龍江交通系統已有省高速公路管理局前黨委書記、局長段鋼文；省交通運輸廳前後任的前黨組書記、廳長高學文、于飛等多人也被查。高學文落馬當時通報還提到：「于飛作為巡視整改工作的第一責任人，以身作則、以上率下，堅持直接抓、抓具體、抓到底，為全廳各級領導幹部樹立了標竿」。

實際上，這是祝某第二次因貪腐被查。此前的2017年10月25日，祝某因犯貪汙罪被黑龍江省孫吳縣人民法院免予刑事處罰。

勃利縣法院審理查明，被告於2000年11月至2015年5月，歷任黑龍江省鶴伊公路管理處、哈伊高速公路管理處、北安高速公路管理處處長。其利用職務便利，採取虛列工程支出、虛開發票的手段貪汙公款共計2030萬元。

上述貪汙行為從2004年到2015年，橫跨祝某某擔任的三個公路管理處處長職務，在法院認定的32筆貪汙犯罪事實中，最多的一筆高達301萬元。

法院認定，2013年6月，北安高速公路管理處與牡丹江市大東建築總公司（經辦人劉某）簽訂高等級公路小修工程項目Ａ1標段工程項目合同，合同金額為人民幣541萬元。祝某利用其擔任北安高速公路管理處處長的職務便利，採取虛列工程支出和虛開發票的手段套取工程款人民幣301萬元。在該起犯罪事實中，祝某貪汙的金額高出合同金額一半。

此外，法院還查明，祝某在擔任上述三個公路管理處處長職務期間，利用職務便利，在承攬工程、人員錄用、提拔方面為他人提供幫助，先後索要、收受他人賄賂人民幣600萬元。

祝某將上述貪腐所得用於投資、理財、購買房產及個人消費。祝某在接受調查期間，願意主動上繳違法所得，並於2021年5月24日將貪腐所得全部主動上繳。

祝某於2021年2月21日在海南省三亞市被監察機關帶回，到案後如實供述了監察機關未掌握的貪汙罪行。

判決書還顯示，祝某某曾於2017年10月25日因犯貪汙罪被黑龍江省孫吳縣人民法院判決免予刑事處罰。

2021年7月1日，勃利縣檢察院指控被告祝某犯貪汙罪、受賄罪，向法院提起公訴。祝某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，且在公訴機關簽字具結、在開庭審理過程中亦無異議，請求法庭對其從輕處罰。

祝某的辯護人辯稱，祝某接受調查期間，積極配合調查，主動如實供述了辦案機關尚未掌握的犯罪事實，在所涉的貪汙、受賄罪中均成立自首，依法可以減輕處罰；祝某到案後，自願認罪認罰，悔罪態度誠懇，積極退贓8000多萬元，遠超過指控金額，應對其從輕處罰。此外，祝某在所涉的貪汙罪和賄賂罪中均成立自首，同時存在坦白、認罪認罰和積極退贓等多個量刑情節。

法院經審理後認為，被告祝某到案後如實供述監察機關未掌握的貪汙、受賄犯罪，係自首，可對其從輕、減輕處罰；祝某在提起公訴前如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，避免、減少損害結果的發生，對其從輕處罰；祝某有貪汙犯罪同類前科、索賄情節，對其從重處罰；祝某在偵查階段即認罪認罰，可對其從寬處罰。

2021年9月29日，法院一審判決：被告祝某犯貪汙罪判處有期徒刑10年6個月，併科罰金150萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑6年6個月，併科罰金人民幣80萬元，決定執行有期徒刑13年，併科罰金人民幣230萬元；對祝某違法所得2631萬元，依法予以追繳，上繳國庫。