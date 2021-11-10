衛福部醫福會執行長王必勝爆外遇，與小15歲護理師交往7年誕下一女，第一時間王必勝回應林女的小孩是與前男友所生，與林女是認識很久的同事，林女也表示與王只是朋友，稱他為老公一事是被不明網友釣魚陷害，如今王改口承認這段不適當的關係並斬斷，也不再否認是林女小孩的父親，反而讓網友更火大，痛批「別再辯解一堆」。

據《鏡週刊》報導，王必勝表示與林女的「不適當、不應該」的關係已經結束，林女也主動聯繫周刊證實此事，對於王必勝用不適當關係形容兩人感情，林女只「嗯嗯」兩聲，不願多談。

10月26日王必勝外遇消息爆出後，林女曾自己到媒體投訴，說外界講她一個月拿6萬生活費，稱王必勝為「老公」等通通不是事實，名牌包也是自己買的，至於出遊打卡的照片，也都有家人、朋友在場，控訴這些惡意攻擊都是爆料者用假的IG帳號以聊天為名設計陷害她，強調與王必勝真的只是朋友。

如今，王必勝用不適當形容兩人關係，並指出兩人已經結束，也不再否認是林女小孩的父親，前後相反的言論，讓不少網友看傻眼，紛紛在臉書、PTT留言：「錯了就認了，別再辯解一堆」、「小三不是說是被設計，之前說的都是自己的幻想嗎」、「一開始就承認道歉不就好了」、「不是一直否認嗎？小三也否認，怎又轉彎惹」、「自己的妻兒是自己最親近的人，都能騙」。