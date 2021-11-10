法商家樂福周二宣布，將在2022至2026年間投入30億歐元(約34.7億美元)，加快數位電子商務的擴張以及提升獲利，以符合董事長Alexandre Bompard的未來策略計畫。

歐洲最大食品零售商家樂福希望在雜貨配送業務超越亞馬遜，加快轉型，加強線上銷售，主要焦點是電子商務，加強數據和零售媒體，以及金融服務數位化。

數位化將是2026年計畫的一個核心，對家樂福來說，是一個機遇。

家樂福周二股價收漲2.2%，為15.7歐元。不過股價較Bompard於2017年剛上任時低了30%。

家樂福自2018年以來，在技術和數位化擴張方面投入20億歐元，使該集團電子商務業務增加兩倍。

由於新的數字化努力，家樂福將把今年度總投資目標提高到17億歐元左右，為今年初設定15億至17億歐元投資區間的高端。

在討論到亞馬遜的競爭時，Bompard表示，亞馬遜很難進入到食品市場，特別是生鮮食品，家樂福必須尋找他們無法複製的模式。

家樂福表示，這筆額外投資將幫助其到2026年將其電子商務商品交易總值提高兩倍，達到100億歐元。