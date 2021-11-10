加拿大政府消息人士透露，美國總統拜登擬於11月18日與墨西哥和加拿大領袖舉行面對面會談，為5年多以來首見。

另外三名知情人士表示，最終細節仍待確定，但如果這場會議繼續推進，最有可能在下周於華盛頓舉行。

自今年初上任以來，拜登與墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已舉辦過數場線上會議。拜登也曾與杜魯道一起出席羅馬舉行的G20峰會。如今在移民、能源和貿易政策陷入緊張之際，三國領袖據傳將召開5年來首次的面對面峰會。

美國南部與墨西哥接壤的移民人數創下歷史新高，墨西哥希望美國加大投資以遏阻移民潮。渥太華消息人士透露，除了移民問題外，這場三國峰會的議程亦包括對抗新冠疫情和強化競爭力。

白宮和杜魯道辦公室拒絕對此消息發表評論。歐布拉多辦公室則未回應媒體置評請求。