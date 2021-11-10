受東北季風濕冷天氣影響下，合歡山10日上午7點多降下冰霰，武嶺停車場顯示，陸續有民眾上山。（翻攝自即時影像監視器／黃國峰南投傳真）

雪一片一片，合歡山上10日上午7點多下起了冰霰，遊客高興的伸手去接，還高興得唱起歌，臉書「臺灣追雪團」團長江文正貼出團友「楓林」所拍攝的影片，傳達出追雪者愉快的心情。

立冬剛過，加上東北季風南下，氣溫一天比一天低，民眾也漸漸感受到冬天的氣息，伴隨著濕度較高的情況，氣象局預估合歡山有降下初雪的機會，讓許多「追雪族」紛紛上山等雪，10日上午6點合歡山昆陽測站氣溫約1度，果然降下了入秋以來的第一場冰霰，讓守候的民眾相當高興，拍下了興奮的一刻。

中央氣象局之前預報，若氣溫、水氣等條件配合，海拔3000公尺以上的合歡山，就有機會降下今年初雪，但10日起轉為乾冷，比較可能出現冰霰、霧淞。

上午7點多合歡山溫度夠低、加上殘存的一點點水氣，降下了冰霰，臉書「臺灣追雪團」團長江文正，貼出了團友「楓林」所拍攝的影片，冰霰一片片的飄下，他伸出了手，去感受那輕飄飄的「雪」，還開心得唱起「雪一片一片」最後高呼「爽啦」，分享合歡山遇雪愉快的一刻。