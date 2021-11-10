臉書被盜號事件頻傳，連總統府發言人谷辣斯也被駭。谷辣斯發文表示，她的臉書10月29日遭駭，被外國管理者介入盜用，張貼不屬於她的資訊，直到11月8日才取回管理權。

谷辣斯擔任總統府發言人之後，就很少在臉書貼文，昨天卻在臉書貼出被盜的訊息，而且是被外國管理者介入盜用了近10天，直到8日才取回管理權。

谷辣斯表示，這段期間，若有任何好友，收到異常訊息，請忽略，「它們不是我所傳。我遺失了自2016年起的所有貼文及互動，臉書公司仍未查出駭客究竟是誰。網路安全是嚴重的問題」。