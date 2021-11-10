美股第三季財報陸續公布中，根據FactSet統計，目前標準普爾500指數成分股中已有89％企業公佈財報，其中75％營收優於預期，81％盈餘優於預期，亮麗財報支撐吸引資金進駐美股，帶動全球科技型基金美元級別表現，近一個月15檔漲幅超過一成，其中5檔科技型基金更交出逾15％報酬率。

根據EPFR Global統計，美股基金已連續六周吸金，上周再以119.4億美元的資金淨流入，連續第四周奪下全球股票吸金之冠，推升今年來累計資金續入突破3000億美元大關至3359.8億美元，預估將可持續帶動美股向上走勢。受惠美國基礎建設法案過關，市場樂觀情緒更濃，美股再創新高，尤其在半導體等族群強力帶動下，NASDAQ近一個月上漲9.6％，費城半導體指數上漲17.2％。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國國會兩黨合作通過1兆美元基建計畫，政府投資增加將有利長線經濟穩健成長，此外該法案除道路、橋梁、鐵路、機場以及港口修建外，更包含發展乾淨能源以及網際網路連線，預計包含材料股、通訊服務股以及資訊科技等類股可望受惠。

聯準會（Fed）主席與副主席同步釋出升息鴿派訊號，及新增非農就業人數回升，顯見供應鏈、就業問題將逐步緩解，未來通膨可望於二至三個季度滑落。基建法案通過、美國疫情改善和就業數據好於預期，皆提升了投資者對經濟復甦的信心，預期美股持續高檔盤堅。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，產業方面仍看好電動車產業供應鏈，包含EV產品線豐富的的造車新勢力及積極轉型的傳統車廠、自動駕駛及電氣化過程中使用價值明顯增加的車用半導體，及受惠充電站布建的電氣化設備業者，未來表現可期。