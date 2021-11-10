針對行政院長蘇貞昌指「馬聽不懂人話」一事，國民黨文傳會主委凌濤今天抨擊，閣揆又再次失控、粗俗噴口水，還敢質問在野黨主席「哪隻馬聽得懂人話？」凌濤指出，應該是我們的行政院長才聽不懂人話，常常聽不見人民聲音，棄民意於不顧。

中選會舉辦5場公投意見說明會，首場將於周六登場，因不滿民進黨派出的人員如「下駟對上駟」，決定換將並邀請蔡英文總統辯論，行政院長蘇貞昌昨酸國民黨主席朱立倫，「不要把人去跟馬比，馬講話人聽不懂」，朱昨反駁稱，「下駟對上駟是國民黨講的嗎？是我講的嗎？」他拜託蘇搞清楚一點。

對於蘇貞昌拋「馬聽不懂人話」一席話，國民黨文傳會主委凌濤呼籲，蘇貞昌不要閃躲公投說明會的戰帖，不敢面對、避而不戰，給人民吃有毒的萊豬、箝制公民權利，卻只懂得隔空叫囂，國民黨在此奉勸蘇揆，與其噴政治口水，倒不如收下戰帖，與國民黨在公投說明會上，一起講道理、說明話。