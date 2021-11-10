科技革命正在發生，預計在5G、AI、物聯網及電動車等領域飛速發展下，科技產業帶來出現結構性改變，此趨勢不僅為半導體晶片銷售帶來倍數增長，更順勢點亮台股投資機會，特別是提供晶片設計服務的台灣IC設計業，將成為該產業擴張的主要受益者。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出，2020～2023年半導體晶片銷售量將高速增長，預計每年複合成長率為10.7％，幾乎是2015～2020年的兩倍。從近年半導體產業積極擴廠、產能供不應求、產品報價持續上漲等情況，可見其快速發展。

過去五年摩爾定律實現，隨著IC中的電晶體數量也跟著倍增，體積更小、運算能力卻更強大的電子產品不斷問世。鄭行甫認為，想要製造出更小的電晶體，困難度不斷提高，更需要仰賴IC設計技術，展望未來創新的IC設計將持續增強性能，成為新興技術的關鍵角色。

現今的資料驅動趨勢，也為IC設計帶來新挑戰，必須運算巨量數據並加以重複使用，同時保持可靠的電源效率。如此一來，IC設計變得越來越複雜，設計工程師需要權衡不同零組件之間流經電路的數據量和速度外，也要留意晶片的穩定性及安全性。

中美政治的緊張局勢，也促進中國企業必須加速擺脫對於美國的技術依賴。隨著北京當局開始調查和撤換與美國關係密切的零件和供應商，部分台灣IC設計公司從中受益；反觀將華為列為主要客戶的公司，則受到美國制裁的牽連。

IC設計業的高度競爭與光榮前景，也促使企業併購，其中美國半導體公司輝達（Nvidia Corp.）正斥資400億美元，預計收購英國晶片設計公司安謀（Arm）。一旦併購成功，輝達在市場的影響力，可能會威脅台灣IC設計業的市場佔比，對產業進行重整。

鄭行甫分析，這意味中美政治局勢依然緊張之際，安謀作為許多大陸半導體公司的重要供應商，實際上卻受到美國控制，將使大陸開始尋求其他能夠替代美國的供應方，進而有利於台灣的IC設計產業。

瀚亞投資認為，台灣IC設計產業在多年的投資及打造下，擁有堅強的實力與良好的立足點，並能搭上全球科技革命的結構性轉變浪潮，可說是投資台股不可忽視的亮點。惟IC產業變化快速且門檻高，建議看好相關題材的投資人，可透過由專業投資團隊操作的台股基金，參與台灣IC產業投資契機。