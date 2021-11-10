新竹市議員劉康彥10日要求新竹市政府效法台北市，主動訂定「外送平台業者管理自治條例」，妥善解決職安、食安、交通安全及消費糾紛等問題。（劉康彥提供／陳育賢新竹傳真）

隨著民眾消費習慣改變，外送餐飲需求大增，Uber Eat和Foodpanda外送員滿街跑，但卻不受《勞基法》保障，只能自求多福，新竹市議員劉康彥10日要求新竹市政府效法台北市，主動訂定「外送平台業者管理自治條例」，妥善解決職安、食安、交通安全及消費糾紛等問題。

劉康彥指出，外送平台業者與外送員間的法律關係屬於「承攬」或「雇傭」，目前只能以個案認定，絕大多數外送員不受勞基法保障，不但沒有辦法投保勞保、全民健保，另外包括無法提撥6％的退休金，甚至外送員工作途中發生意外事故，也無法獲得相對應補償。

劉康彥強調，外送員中不少人屬經濟弱勢，普遍是為負擔家計而兼職，台灣自製劇集《大債時代》中的女主角，就是白天在銀行工作，下班兼差跑單送餐，很寫實的反應目前社會趨勢。

他說，不論是勞動部職安署的「食物外送作業安全指引」，或是平台業者提出的「美食外送平台業者自律公約」，不僅對業者沒有強制拘束力，對外送員權益保障更是有限。

對此，劉康彥今天在議會質詢時，要求新竹市政府勞工處應參考台北市的案例，研擬訂定「新竹版」外送平台業者管理自治條例，從最基本的替外送員投保意外險，以及如何落實食品安全衛生管理、外送平台明確揭示價格、取消訂單的退費機制等，訂出明確規範與罰責。