大陸網紅都美竹日前以小蝦米扳倒大鯨魚之姿送男星吃牢飯，今年7月她抖出男星吳亦凡酒後選妃、性關係混亂，隔月北京市朝陽區人民檢察院以涉嫌強姦罪批准逮捕吳亦凡。多月過去，近日網上盛傳都美竹疑似被中國傳媒大學退學，有網友擔心她是否被報復，她也跳出還原真相，澄清退學是她主動提出的，自己只是想離開北京沉澱自我。

都美竹先前踢爆吳亦凡以選角為名義邀她到家中，結果被灌酒、發生關係，之後又爆出選妃、收手機等傳聞，種種醜聞爆發，吳亦凡第一時間否認，之後卻遭警方一一打臉，之後更被以涉嫌強姦罪被逮，而都美竹當時也報平安表示：「終於，感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的」，透露感恩警方的熱心幫忙，自己才能全身而退。

都美竹外型亮麗。（圖／翻攝自都美竹微博）

沉冤得雪後，都美竹一度在網上消失了一個月，9月才又發文曬出頂著一頭短髮的美照，寫下：「別放慢步伐，我們都會成為更好的人」，分享過去一個月受到家人關愛，還被媽媽養胖，讓粉絲也相當欣慰，近日網上卻傳出身為中國傳媒大學高等職業技術學院學生的她疑似被退學，引來熱議。

都美竹曬出截圖，強調不是被退學。（圖／翻攝自都美竹微博）

都美竹8日發文，連說三次：「我沒有被退學」，解釋自己決定離開學校只是暫時不想再住在北京，想離開這座讓自己壓抑的城市，希望藉此機會養病恢復健康，大學對她而言是重要的人生階段，她不想因為一些事情放棄學業，有意重新準備高考，都美竹也分享跟大學班主任的對話紀錄，可見對方本來想挽留都美竹，但見她離開心意堅決也獻上祝福，證明不是無故遭到退學，引來網友回應：「好有骨氣的姑娘」、「考一個盡量好一點的學校，美美開始新生活吧！」、「換個環境，確實會對人有很大幫助！加油美女妹妹！」、「妹妹你是一個善良聰明的孩子，你的任何選擇真愛你的我們都會去尊重」。

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