本周氣溫驟降，新北市社會局昨晚啟動夜訪關懷宣導活動，街友外展服務中心和紳士協會、志願服務協會志工到車站、橋下、公園等空曠地訪視街友，發送睡袋、禦寒衣物、泡麵等，並勸導入住安心旅館，各區公所也同步啟動關懷宣導。

新北市社會局長張錦麗表示，社會局已超前佈署，1日至5日即辦理街友普查訪視，並結合15個轄內有街友的區公所和各志工團隊，早一步提供禦寒物資，勸導街友接受安置。在發放禦寒衣物和防疫物資包時，也不忘測量體溫，關心街友身體健康；另外請公所配合關懷列冊的獨居長輩。

新北市街友外展服務中心主任張哲榮昨晚與板橋區公所社會課和板橋紳士協會、志願服務協會志工等，到板橋車站地下道、湳仔溝橋下和公園、運動場周邊等街友容易聚集處關懷訪視，並發放睡袋、衣物等禦寒物資和食物，也成功勸導一位女性街友入住安心旅館。

新北市街友外展中心在疫情嚴峻期間，曾在板橋區開設街友安心住旅館，並由專業社工進駐24小時協助生活管理，共有174位街友接受安置，除免費提供三餐、衣物、日常用品、義剪、協助就醫、辦理證件外，並安排接種疫苗，持續輔導就業達23人，返家4人，轉銜至中途之家26人，不僅維護街友身心健康，也守護社區的安全。