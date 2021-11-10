超商雙雄統一超商（2912)、全家（5903)便利商店看好天冷與感恩節、聖誕節自用送禮商機，爭相推巧克力大賞；全家匯集10國、近50款異國人氣巧克力推出第二件6折優惠，7-ELEVEN則有超過15國、26品牌、56款節令限定巧克力最低3件75折，目標帶動至少一成業績成長。

7-ELEVEN表示，12年來觀察每到天氣轉涼、巧克力關聯性商品銷售跳躍式成長40%，平均一年吸引6000萬人次到店購買，近年來更觀察到吸睛造型包裝、創新豐富食感、高濃度可可含量為巧克力秒殺熱賣等3大趨勢。

此外，2020年起以創新體驗為出發、首推「果子屋」全新複合專區，專區最受歡迎的「轉轉糖果」提供隨意選、隨意轉的DIY服務，裝滿一杯只要歡樂價99元，近期更嘗試引進高價值巧克力廣受好評、提升單店類別業績成長近1成。

根據統計，台灣巧克力商機年達近百億，「全家」內部銷售數據亦發現，氣溫開始下降，巧克力的銷售業績反向一路上升，瞄準百億黑磚商機，推出來自義、法、波蘭、西班牙、比利時、日本以及台灣等10國的巧克力聯軍應戰，推薦「全家」自有品牌FamilyMart Collection與台灣金牌巧克力TC巧舖聯名推出推出金牌黑巧克力、台灣花生巧克力2款商品；另有來自西班牙市佔率最高的巧克力品牌之一的Trapa黑巧克力等，想要品嚐「加料」巧克力，推薦「Anthon Berg烈酒巧克力」，限量500組，民眾可透過店舖內條碼預購，預計一周即可到店領取。