高通今(10)日宣布，推出Snapdragon Space XR開發者平台，該頭戴式擴增實境(AR)開發者套件能創造沉浸式體驗，無縫地模糊實體與數位環境的邊界。藉由經驗證的技術和開放式、跨裝置的水平平台與生態系，Snapdragon Spaces提供能協助開發人員將創意化為現實的工具，並徹底革新頭戴式AR裝置的各種可能。Snapdragon Spaces目前已向部份開發人員提供，預計將於2022年春季全面推出。

高通已投入AR研發超過十年，Snapdragon Spaces提供強大的機器感測技術，針對新一代AR眼鏡效能與低功耗進行優化。Snapdragon Spaces平台具備感知環境和理解使用者的功能，使開發人員打造的頭戴式AR裝置體驗具備感知能力、能夠與使用者智慧地進行互動，並能順應室內實體空間進行調整。廣泛的環境感知功能包括空間對應與網格劃分、遮蔽、平面偵測、物體與圖像辨識和追蹤、本機錨點與持續性，以及場景感知能力等。機器感測的使用者理解功能包括定位追蹤與手部追蹤。

高通表示，包含聯想、摩托羅拉、OPPO和小米等領先的智慧型手機與AR硬體OEM廠商為2022年最早支援Snapdragon Spaces的合作夥伴，其中，聯想ThinkReality A3智慧眼鏡與摩托羅拉智慧型手機的搭配將成為第一款商用化Snapdragon Spaces的產品。高通技術公司同時也與全球電信營運商生態系合作，包括德國電信、NTT DOCOMO及美國T-Mobile，未來將宣布更多全球電信營運商夥伴。電信營運商夥伴將協助擴大規模，並於明年開始將與支援Snapdragon Spaces的智慧型手機連接的AR眼鏡進行商業化。為促進美國與歐洲的創新與應用程式開發，美國T-Mobile和德國電信旗下的T-Mobile加速器與hubraum開發人員創新計劃將支援Snapdragon Spaces。

Snapdragon Spaces能夠協助開發人員從頭開始建構AR眼鏡的3D應用，或純粹為現有Android智慧型手機應用程式新增頭戴式AR功能，在2D手機螢幕與3D現實世界之間達成一致且多螢幕的體驗。開發人員亦可收到強大的資料庫，包括文件紀錄、範例程式碼、教學、知識庫與工具，以利加速開發。Snapdragon Spaces目前處於早期體驗階段，與創新AR開發人員合作，包括Felix & Paul Studios、holo|one、Overlay、Scope AR、TRIPP、Tiny Rebel Games、NZXR、forwARdgame、Resolution Games以及Trigger Global。