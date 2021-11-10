圖為資深媒體人李艷秋。（資料照/盧禕祺攝）

台灣自購59.4萬劑的AZ疫苗，因效期只到月底引發爭議。台北市長柯文哲日前批疫情指揮中心發言人莊人祥「他是『認為我』智商不到70是不是」。行政院長蘇貞昌昨(9日)說，指揮中心守住疫情、努力買疫苗，「不要買不到也罵，買到了也罵」。資深媒體人李艷秋今(10日)在臉書寫下，「他(蘇貞昌)真的畫錯重點」，買到疫苗、周周到貨、供貨穩定、效期安全的是民間團體。

台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪8日在臉書談「即期疫苗」曾提到，「醫生或許沒有比較聰明， 但至少不笨， 不知道一整天下來， 大家認為指揮中心的回應， 是笨？還是壞？ 壞還有救(先生說承認一下， 道歉就好了)，但笨是無解之題啊！連買疫苗這種簡單的商業行為都做成這樣了， 還想治國？！」

李艷秋今即以「這個政府是笨？還是壞？答陳佩琪醫師」為題寫下，指揮中心11/9宣布莫德納間隔4周就可打第二劑，也不過四個月前，莫德納除了一二三類人，其餘的人要隔12周才能打第二劑，後來最長還延到16周，一度出現了幾百萬的默德納孤兒群，那時的說詞是「間隔久保護力一樣，甚至更好，加拿大英國都這樣」；但她質疑，4周和16周哪一個是科學？哪一個是唬爛？

李艷秋提到，指揮中心後又宣布AZ兩劑間隔由10周縮短為8周，當初不是大大宣傳12周效果最好嗎？所以現在突然改成8周，是有什麼科學依據嗎？哪一個是科學？哪一個是唬爛呢？「根本是為了莫名其妙地買了即期品，必須消化吧？很想知道這批11/30到期，扣除封緘檢查只剩10天就必需打完的近60萬劑AZ，民眾打還是不打？」

至於蘇貞昌「不要買不到也罵，買到了也罵」的說法，李艷秋直言，真的畫錯重點，買到疫苗、周周到貨、供貨穩定、效期安全的是民間團體，「這個政府在疫苗部署上從來不誠實透明的面對國人，總以威權姿態喝令別人閉嘴，用奸巧的話術轉移問題，用救命疫苗搞意識形態分裂人民，再用全世界最複雜的施打程式，耗損人民的精力時間，卻可以用『科學』堵住所有人的嘴，還用行政權給民間團體設路障」。

最後，李艷秋指出，陳佩琪說這個政府是笨還是壞？壞有救，笨難解；但她的看法不同，「笨可以教，壞是品格問題，而且變本加厲，沒有教化可能，最重要的是，他們發現政客不壞，人民不愛，所以，政府的壞，無解」。