新北市汐止區施姓家族因父親過世，今年8月7日，在自家設置靈堂，31歲施姓二哥酒後吵鬧，被三弟、未成年堂弟綁在椅子上，但他仍不罷休，嗆「我會殺了你們」，二人擔心遭報復，便以啞鈴猛力敲擊後腦，再以電線延長線勒頸，殺害後棄屍，士林地檢署偵結，依殺人罪共犯起訴施姓三弟，未成年堂弟則由少年法庭審理中。

施姓三弟，不滿無業的二哥，在父親靈堂鬧事，以繩索、腳銬、膠帶以及皮帶，將二哥手腳捆綁在木椅上，再以毛巾塞住嘴巴，經過4小時，將人連同椅子搬到房間，想要讓二哥清醒一點，才剛拿開嘴中毛巾，即遭怒罵「我會殺了你們！」。

三弟和未成年堂弟擔心放開後會遭報復，三弟先用房間內的啞鈴，猛力敲擊頭腦，再拿延長線，交給堂弟勒住二哥頸部不放，直到一動也不動，兩人以為是酒醉放棄掙扎，凌晨1點多，赫見沒有氣息，驚覺犯下大錯，慌張之下用床單包裹屍體，清洗房間內血跡，企圖毀屍滅跡，

直到隔天父親節，家人找不到二哥，觀看監視器畫面，4天後發現將屍體及沾有血跡的床單，遭二人用機車載運到鄉長路廢棄的鐵皮屋棄屍，三弟才坦承「不用查了，這事情是我們做的，我不小心變成幫凶」。並在草叢發現屍體，以及犯案用的啞鈴、繩索等。

檢察官依相驗屍體證明書，認定死者頸部勒痕導致窒息而呼吸衰竭死亡，施姓三弟與堂弟共同犯殺人、遺棄屍體等罪，依殺人罪提起公訴。

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