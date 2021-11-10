吃火鍋確診新冠？四川劉姓男子散布謠言被公安拘留4天。（成都商報／安岳縣公安局）

《成都商報》10日報導，「3名顧客吃著火鍋被確診新冠？」四川安岳警方9日發布消息稱，劉姓男子因散布這一謠言，謊報疫情擾亂公共秩序，被安岳縣公安局處以行政拘留4日處罰。

11月5日14時許，安岳縣石羊鎮某火鍋代理老闆李芳（化名）到派出所報案稱：「有人在網上發朋友圈說火鍋店有三名顧客確診了新冠。我自己都不曉得有這件事，好多朋友問我……如果是真的，我願意封店配合防疫；如果沒得這事，還請還我名譽。」

警方安撫李芳情緒後，立即開展核查工作。經核實，該消息為虛假疫情資訊，發布者劉某（男，38歲，四川省安岳縣人），警方遂書面傳喚劉某到派出所作進一步調查。

劉某如實陳述了自己為獲得他人關注，通過虛構「石羊鎮某火鍋店發現有三名新冠病毒感染者，三人系白塔寺鄉人」等疫情資訊，並在微信朋友圈和微信好友群散布該虛構疫情資訊的違法事實。

根據大陸《治安管理處罰法》第二十五條第一款第一項之規定，劉某因散布謠言，謊報疫情擾亂公共秩序，被安嶽縣公安局處以行政拘留4日的行政處罰。

大陸警方提醒：疫情變化牽動人心，謠言的傳播擴散嚴重影響了當前的防疫工作，希望廣大市民不信謠、不傳謠，一切以官方權威資訊為準。對於編造、傳播、散布謠言擾亂公共秩序的違法行為，公安機關將始終堅持零容忍的態度，堅決依法查處。