工研院產科國際所分析師徐勤禎10日在「醫療器材產業趨勢與策略」研討會中表示，全球3D列印醫材市場規模2020年為21.1億美元，預估2021年可達23.9億美元；預期將以年複合成長率16.3%的速度，至2026年達到50.8億美元。

徐勤禎10日以「3D列印醫用新浪潮」進行專題演講。他指出，3D列印技術現今已可應用於牙科、骨科、手術用具、助聽器與組織器官等醫材製造上，隨著技術材料的發展創新和醫療需求的日益漸增，持續驅動著市場的快速成長。

然而，2020年新冠肺炎疫情席捲全球，非緊急、選擇性的門診與手術多遞延或取消，許多牙科診所也紛紛關閉，大幅影響了如3D牙科列印產品服務的銷售與營收。

另一方面，由於確診病患激增、醫療量能吃緊，許多醫療器材嚴重短缺，3D列印產業得以利用其快速原型製作、在線共享設計與分散式生產的優勢，以醫療級列印材料生產呼吸器零組件、個人防護用具、篩檢診斷工具等，緩解醫療用品短缺的燃眉之急，同時亦展現了3D列印醫材的生產彈性與多樣製造的可能。

工研院預期，在疫情和緩、民眾就醫回歸常態後，全球3D列印醫療器材市場將快速成長，將由2021年的23.9億美元倍增至2026年的50.8億美元。

國內目前已有3D列印相關軟硬體與材料廠商，且多家大型醫院設立3D列印醫療研發中心，工研院亦於南科設立3D列印醫材智慧製造示範場域，建議加強產業聚落鏈結提供整合性產品服務，除加速拓展現有的骨牙科列印領域外，看好未來智慧照護與癌症治療的需求，可朝生物感測裝置與組織工程等新興列印技術發展，布局未來潛力市場。