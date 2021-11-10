華碩文教基金會推廣「再生電腦數位培育」計畫已長達14年，今（10）日再與中華郵政攜手合作，回收2800臺二手電腦，整修後媒合捐出200部再生電腦至42所偏鄉國中小學，供學童課後輔導使用，縮減偏鄉數位落差。

華碩文教基金會自2008年起，推廣「再生電腦數位培育」計畫，回收整修不限品牌的報廢老舊電腦，延續物命，成為推廣數位學習、縮短數位落差的第一步。

此回，藉由中華郵政內部汰換回收的2800臺桌機，修整賦予200臺電腦新生命，並透過華碩媒合均一教育平臺，捐贈全臺42所偏鄉國中小學、供學童課後輔導使用，讓他們在數位學習路上不孤單。此外，中華電信也一起響應，宣布捐出200組光世代寬頻網路，共同為縮減偏鄉數位落差盡一份心力。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，有感於電子廢棄物逐年生成，華碩以關懷地球與社會的初心，朝成為綠色企業表率前進。華碩基金會長期致力於縮短數位落差，希望這些再生電腦可作為偏鄉學童持續學習的橋樑，為當地挹注更豐厚的遠距教育能量。

中華郵政副總經理郭純陽進一步補充，未來推動再生電腦的捐贈，將持續擴大到全臺更多偏鄉地區。均一平臺教育基金會執行長呂冠緯則提到，經由與華碩合作，讓其有機會透過「送二手電腦加線上教育訓練」，幫孩子們適性學習。

華碩文教基金會「再生電腦數位培育」計畫，與海內外政府機關及學校、NGO單位合作，已於39個國家捐出上萬臺電腦設備、共成立150個數位學習中心，逾1800個受贈單位，培訓超過55萬人次，運用綠色科技縮短數位落差，以具體且持續的行動力回饋社會。