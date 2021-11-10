在淨零碳排與永續金融上，要讓世界看見台灣，國泰金控投資長程淑芬受邀參加「聯合國氣候變化綱要公約」第26次締約方大會（COP26）週邊會議，並在8日世界氣候高峰會（WCS）擔任講者，分享台灣金融業支持氣候金融的作為，是繼今年9月參加世界氣候論壇亞洲場後，再度將「台灣經驗」帶上世界舞台，亦是出席COP26正式週邊會議的唯一台灣金融業代表。

「聯合國氣候變化綱要公約」第26次締約方大會（COP26）今年在蘇格蘭格拉斯哥舉辦，為期兩週議程中有近200個締約國與會，共同訂定減碳目標「淨零碳排(Net-Zero)」。

國泰金控總經理李長庚，也透過影片遠端參與WCS會議，李長庚表示，全球氣候變遷導致極端事件越發頻繁，身處東南亞核心位置的台灣更面臨嚴峻的氣候考驗，國泰集團持有資產超過4000億美元，客戶數更是達到台灣人口的63％，身為台灣最大金控之一，對因應氣候變遷責無旁貸，國泰低碳轉型的三個重要策略為再生能源投融資、企業議合、以及營運淨零碳排。

國泰金自2017年起率先參加Climate Action 100+與CDP Non-Disclosure Campaign，Climate Action 100+聚集617家全球投資人，背後代表的資產高達60兆美元，針對占全球碳排80％的167家企業進行議合碳治理，國泰為台灣唯一參與者，與國際投資人合作，深度議合CA100+名單中台灣的3家企業，目前3家企業都已承諾2050年淨零碳排。

CDP-NDC是針對收到CDP填答邀請但未回填問卷的企業，進行議合的國際倡議，國泰金透過議合推動企業回覆CDP並鼓勵減碳，到2020年底已議合670家次，被議合成功的企業中，隔年CDP成績進步的比率高達65％，明顯優於未被議合的企業。

國泰金控投資長程淑芬更擔任亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)的主席，2021年國泰人壽與國泰投信參與「亞洲電廠議合倡議(Asian Utilities Engagement Program)」，議合占全球碳排23％亞洲電廠產業，目標是促進這些業者採取減排機制以符合巴黎協議制定的淨零情境。

2021年6月國泰金正式承諾國泰金控、人壽、銀行、產險的總部大樓在2025年前達成100％使用再生能源，在台所有據點則是在2030年前100％使用再生能源，並在2050年前達成淨零碳排。

國泰金也透過舉辦「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」提升氣候變遷意識，2020年出席的企業占台灣上市櫃公司70％市值，約當全台40％碳排，第五屆論壇將在今年12月展開，希望透過論壇將最新淨零趨勢、最佳永續實務分享給在地企業，為台灣提供更清晰的淨零路徑。