高雄展覽館在經濟部技術處支持之下，透過資策會整合國內10家網通業者能量，成為國內第一座擁有5G專網的國家級智慧會展場館，經濟部次長曾文生10日在「2021 TASS亞洲永續供應+循環經濟會展」開幕式中，親身體驗5G科技新魔力，透過全台第一套「5G瞬傳門服務」，運用4K真人影像全息成像系統，在雲端現身致詞，人物立體成像細膩，次長彷彿親臨高雄展會現場，以5G創新科技揭開新一代會展4.0智慧場館科技、低碳、創新的嶄新格局。讓會展場館也可以很科技、很環保。

此次由台灣永續供應協會主辦的2021年亞洲永續供應＋循環經濟會展，特別選定在高雄展覽館登場，大會主軸為「淨零排放、再生能源、永續金融」，其中，「環保」是關鍵字。

高雄展覽館表示，高展覽5G智慧場館也扣緊此一議題，除了運用5G專頻專網中高頻寬、大連結、低延遲的通訊特性，率先導入5G瞬傳門服務，驗證4K顯示的3D立體寫實效果、低延遲編解碼技術和雲端資訊管理外，也運用5G即時影音串流，讓現場來賓親眼目睹並感受新一代會展科技力，突破場館空間限制，帶來全新視聽感官震撼力。

高展覽說，此次能夠讓台北、高雄兩地與會貴賓「異地共演」，透過瞬轉門擬真互動，是透過富鴻網領軍攜手泰雅科技、優達科技、亞太電信、鴻海、宏達電子、亞旭電腦、遠傳電信、民陞、以及雲守護等多家資通訊業者，組成5G場館生態系，從核網、5G小基站到網路管理服務等自主國產技術，所打造國內首座O-RAN開放架構5G專頻專網，在高雄展覽館實際展現充沛的5G技術能量，讓高展館躋身亞太地區智慧會展場館之列。 同時，5G專網提供高傳輸速度及巨大容量外，其低延遲（Low Latency）、邊緣計算（Edge Computing）的資通訊架構，更是未來各產業發展智慧能源、推動循環永續經濟發展進程中的不可或缺的關鍵核心技術。

高雄展覽館與資策會今年更規劃多視角VR360、展會動態AI數據擷取等多項革命性的5G展會科技應用，接下來將與活動主辦單位密切合作於高雄展覽館各大展會中導入動態展示，以科技做為後疫情國際會展產業轉型的後盾，推動國內新一代會展4.0的進程，與國際會展科技無縫接軌。

同時，連結南部優勢產業，透過5G智慧場館加速亞灣5G AIoT計畫發展，從驗測、實證到展示推廣，轉動產業數位升級與區域發展的驅動引擎，以「會展即平台、科技即服務」定義5G智慧場館新實踐，透過新一代科技展會行銷力，達成國內產業創新國際擴散的具體目標。