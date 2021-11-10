成功大學一名醫學系大二生遭爆料進手術室為病患縫合術後傷口，引發爭議，成功大學副校長李俊璋說，成大醫學院「習醫之道」是讓大一到大四生於臨床觀摩學習，全程也有主治醫師在場指導監督，既然發生爭議，未來大一到大四生的「習醫之道」觀摩學習照常，但會嚴格告誡醫師，不要讓學生動手。

李俊璋說，成大醫學院「習醫之道」課程，用意是讓學生從大一起，能到醫院各單位見習觀摩學習，盡早讓學生接觸臨床等高壓環境。這名大二生從一年級立定走外科，大一開始在手術房接受專業訓練，獲得主治醫師認可，當天才有辦法協助縫合不到3公分的表皮傷口，而且，也是在主治醫師監督下執行最後1、2針。

李俊璋說，今後，相關觀摩學習課程仍照常，但會要求學生只准在旁觀摩，不再讓學生動手，也會嚴格告誡所有醫師，別讓學生動手。後續，校方全權配合衛生單位調查，若被認定違法，校方也尊重，該被裁罰就面對。

但針對這起事件，他強調，校方和醫院都尊重醫師專業判斷，也希望外界不要過度苛求。李俊璋說，外科醫師很缺，不希望讓恐有志踏上外科的學生為此卻步。