新冠肺炎疫情重創全球觀光，新北市觀光旅遊局長蔣志薇今在市政會議專案報告「疫後新旅、觀光升級」，虛擬方面推出改版「新北市觀光旅遊網」導入720度環景VR互動科技，讓使用者「先體驗再出發」；硬體推動新北雙百年環線計畫，串連第一條百年線淡蘭古道，與猴硐、三貂嶺、牡丹間形成的第二條百年線，打造全新旅遊品牌。

蔣志薇指出，新改版新北市觀光旅遊網，提供遊客即時「適地化」旅遊服務，包括旅遊攻略、周邊交通點查詢、互動式地圖等功能，並且在網站上提供「個人化」旅遊推薦，以心理測驗問答的有趣形式呈現，找到旅客偏好的旅遊主題及行程。

蔣志薇說，網站也提供新北77條熱門登山步道的路徑軌跡地圖GPX軌跡檔供民眾下載，讓遊客登山時有更充份的安全資訊。市府也全力協助業者數位轉型。

蔣志薇說，硬體方面，市府在疫情期間優化十分風景區步道，也陸續完成瑞芳區金瓜石、猴硐、以及碧潭風景特定區內較常使用的老舊公廁空間，預計明年3月至5月期間整修深澳鐵道自行車光隧道、強化隧道安全。

蔣志薇說，觀旅局持續推廣觀光品牌，最新的觀光亮點「雙百年環線計畫」，結合過去完成修復的淡蘭金字碑古道，搭配即將開通三貂嶺到牡丹的自行車道，重新規畫三角環線周邊，打造以自行車、火車、步道連結的全新旅遊品牌。

蔣志薇也說，歡樂耶誕城將邁入第11屆，精彩活動內容及重磅卡司將於11月22日公布，全力衝刺疫後經濟。

侯友宜表示，新北市有近郊的山林之美、海岸休閒觀光產業，還有最古老的淡蘭古道與礦業、鐵道時空線連結成的山線之美，藉由推廣，帶動觀光產業再起。

侯友宜也強調，今年歡樂耶誕城一定跟去年不一樣，也能邀請各縣市業者參加，協助帶動全台經濟。