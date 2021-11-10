教育部昨公布首屆圖書館事業貢獻獎獲獎名單，新北市立北大高級中學獲「標竿圖書館獎」，同時也是全國唯一獲獎的高中以下學校單位，校長施雅慧表示，圖書館肩負起自主學習的推動與運作，具課程研發中心、自主學習搖籃、國際交流平台與地方創生基地四大創新特色，並連續4年參與教育部前導學校執行計畫，號稱是最忙碌的圖書館。

校方表示，營運7年的北大高中圖書館是一座結合在地客家意象的4層樓建物，並積極串聯社區資源，與國立台北大學、三峽區農會、在地茶產業等共同辦理大三鶯走路節、三峽茶鄉走讀等各類文化盛會，讓師生共同參與，傳揚在地文化。

新北市教育局表示，北大高中是新課綱前導學校，學校重新定位圖書館角色與價值，讓圖書館化被動為主動，提供豐富學習資源，也成為課程研發、自主學習、國際教育、地方創生推手，是新北市引以為傲的成就。

教育局10年來投入26.7億元改造273所學校圖書館、設立26個社區共讀站，為學生打造多元閱讀空間。在師資部分，更培養265位閱推教師專職推動閱讀活動，未來將逐步達成校校有閱推目標。