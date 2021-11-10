高雄城中城大火，燒出弱勢族群悲歌，投保率極低、保障也明顯不足；南山人壽商品行銷推廣部資深經理黃智宏表示，經濟較弱勢族群，應從微型、定期險規劃出發，並搭配保費便宜的政策性保險做更完整規畫；一個月至少2、300元的預算，在意外、重大事故發生時，就能發揮關鍵角色、提供最及時的幫助。

黃智宏指出，倘若有中低收入、弱勢族群身份，可以善用各縣市政府提供的微型保險，30萬元的身故保障，即使沒有企業贊助，年保費也僅194元，提供人身最基本的保障；其次，是投保定期意外險搭配每日1000元的住院日額，每個月省4個便當錢(200元至300元)，提供意外事故與基本醫療保障；以這次城中城為例，逾41名傷者多是燒燙傷、濃煙嗆傷，住院可以獲得基本醫療保障。

當弱勢族群經濟獲得改善，黃智宏建議，除維持原有意外險、住院醫療保障外，還可以加碼主管機關政策推廣的小額終老，除提供被保險人身故、失能等保障外，中高齡也有免體檢的較低投保門檻，並搭配定期壽險，補足給家人的保障，保險愈早規劃、保費壓力將能降至最低。

南山人壽在高雄城中城大火事件後，也提供許多關懷服務，包括受災戶每戶5萬元的安家補償慰問金，不幸身故的保戶每人10萬元、非保戶每人5萬元的慰問金，若入住加護病房也提供保戶每人6萬元、非保戶每人3萬元等補助，協助受難者及傷患度過難關。