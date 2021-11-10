「真的非常抱歉！」台中市長盧秀燕一見到家屬即深深鞠躬，並致贈慰問金及水果禮盒安慰家屬。（台中市府提供鄉竹盧金足台中傳真）

大學生遭惡煞暴打重傷 盧秀燕探視：嚴懲不法嚴查重辦

台中市西屯區7日發生1名宋姓男大學生駕車不慎擦撞1輛瑪莎拉帝自小客車，遭對方車上3名男子毆打，頭部受創正在加護病房治療，毆打的3名男子，警方已將依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪送辦。市長盧秀燕得知消息後10日赴台中榮民總醫院探視傷者與慰問家屬，對於暴力犯罪行為嚴厲譴責，強調將嚴查重辦，查得水落石出，給家屬交待。

「真的非常抱歉！」盧秀燕一見到家屬即深深鞠躬，並致贈慰問金及水果禮盒安慰家屬；她表示，看到孩子受傷真的很難過，也覺得很抱歉，特別代表台中市政府前來關心，據了解傷者是有禮貌的好孩子，感謝醫院團隊盡心照顧，祝福傷者早日康復。

盧秀燕強調，在台中不應該發生這樣的事，打人的孩子們充滿暴戾之氣，年紀輕輕卻能開著名車、出手暴力、這麼囂張，這不是個案家庭教養問題，市府一定會查清楚背後是誰給他們撐腰；她已責陳警察局「嚴查重辦」，朝暴力殺人、組織犯罪嚴辦，一定會查得水落石出，給家屬一個交待。

警察局表示，7日清晨於台灣大道、河南路口，宋姓男大學生駕車變換車道時，不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，遭對方車上3名男子毆打，警方獲報後迅速於6分鐘內抵達，現場已無衝突情事，發現傷者1名意識尚清楚，立即將其送醫救治，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦。

經警方陸續通知相關在場人深入查證，以及調閱影音畫面後，發現有3人參與毆打行為，再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請台中地檢署嚴辦；警方將持續蒐集相關事證，朝組織犯罪方向深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，嚴懲不法。

警察局第六分局長蔡元戎強調，市府嚴正譴責暴力，絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安心的生活環境。