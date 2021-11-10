台積電(2330)資深副總經理秦永沛今日表示，全世界對高速運算需求增加及數位轉型，將推動半導體加速發展，同時樂觀看待未來10年台灣半導體產業成長性。秦永沛說，晶片荒還會持續一段時間，供應鏈混亂讓晶片荒更嚴重，台積電持續擴產，預估今年至2023年的擴產速度，將是2018年至2020年的2倍。

今年正值成功大學創校90週年與成大電機系系慶，特舉辦第一屆「成電論壇」，多位重量級科技產業人士齊聚一堂。台積電資深副總經理秦永沛於演講時指出，兩個很重大的發展幫助半導體產業發展越來越快。首先是高速運算，在未來的世界中，無所不在的運算將成為下一個殺手及應用，其次為數位轉型，主要是由新冠肺炎疫情加快速度。在前述兩個因素及供應鏈混亂下，全球爆發晶片荒，目前還沒有緩解，會再持續一段時間。

展望半導體產業發展趨勢，秦永沛預估未來會加速成長，預估到2025年，半導體產業年複合成長率可超過10%。

秦永沛進一步說明，半導體是資金、技術、人力皆密集的產業，台灣很有優勢，不論是生態環境環境、供應鏈都非常完整，並認為未來10年台灣半導體產業非常樂觀。秦永沛強調，台積電具備三位一體競爭優勢，包括技術領先、卓越製造、客戶信任。

秦永沛說，高效能運算和數位轉型帶動半導體技術成長，晶片荒還會持續一段時間，供應鏈混亂讓晶片荒更嚴重，台積電也將持續擴產，預估今年至2023年的擴產速度，將是2018年至2020年的2倍。

在先進製程進展方面，秦永沛表示，台積電3奈米先進製程規劃明年下半年進入量產。

台積電是全球最大的邏輯產能，2021~2023年擴產速度將為2018~2020的兩倍；也是全球第一間使用EUV量產的公司，且在2019年大量進入EUV生產。

另外，秦永沛指出，台積電創辦人張忠謀曾說台積電將成為地緣政治的兵家必爭之地，如今發展也是如此。世界上許多重要產品供應與半導體息息相關，也是國家安全的一部分，因此各國政府想力推在地化，但這違反經濟原則，也不容易實現。