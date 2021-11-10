IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)2021年第三季財報表現亮眼，表現優於市場預期。多家外資出具最新報告力挺，持續看好南電營運後市成長動能，維持「買進」及「加碼」評等不變，目標價區間則自580～930元調升至630～930元。

美系外資認為，南電受惠供給缺口擴大、客戶希望獲得未來獲得更多產能，帶動第三季ABF載板平均售價（ASP）季增8％、年增24％，使毛利率、營益率及獲利表現均優於預期，認為此舉顯示ABF載板需求成長趨勢遠強於市場預期。

展望後市，美系外資認為ABF載板供應商受惠供給缺口擴大、先進封裝技術升級需求明確，未來幾年可享有更好的獲利表現。而BT載板在天線封裝及系統封裝（AiP/SiP）產品增加帶動下，未來幾年需求成長亦樂觀，南電營運亦可望同步受惠。

整體而言，美系外資看好南電在ABF載板未來幾季平均售價將持續季增6～8％，帶動毛利率持續提升，成為ABF載板產業上升周期中的主要受惠者，維持「買進」評等、續列入強力買進名單，目標價930元不變。

另一家美系外資亦認為南電第三季財報優於預期，預估第四季ABF載板將持續滿載、平均售價將季增5～8％，BT及SiP載板則自近滿仔略降至95％，PCB及高密度連結板（HDI）則出現季節性修正。整體而言，預期南電第四季營收將持平第三季、但毛利率可望續升。

展望後市，美系外資看好南電成為超微（AMD）市占率提升的主要受惠者，預期明年ABF載板產能增加11％、BT載板產能增加20％，將挹注營運成長動能。將2021～2023年獲利預期分別調升4.2％、15％及7.4％，維持「買進」評等、目標價自588元調升至650元。

第三家美系外資亦預期南電第四季營收持平第三季、年增29％，ABF載板貢獻提升將帶動毛利率升至31.6％，使稅後淨利持平第三季、年增達1.34倍，每股盈餘估4.79元。維持「加碼」評等、目標價自580元調升至630元。