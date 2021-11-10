大陸男星黃曉明近來演技實力備受肯定，獲得大大小小獎項認可，日前卻疑似健康亮紅燈，在高海拔地區產生高原反應，所幸已無大礙，而他主演的新戲《最後的真相》也將上映，9日公開幕後花絮，黃曉明遭新人演員連續賞巴掌的畫面曝光，讓粉絲都十分心疼。

影片中可見有場戲王影璐要打黃曉明巴掌，黃曉明在開拍前要求對方真打，不要有負擔，但王影璐還是緊張地在一旁對空氣練習，就是不希望前輩挨痛，然而正式拍攝時，黃曉明被連續打了十幾巴掌，還出現短暫耳鳴的狀況，讓王影璐急得狂道歉，黃曉明還不停安慰她：「沒事，好得很」。

看了回放之後，黃曉明十分滿意，但王影璐還是愧疚地哽咽道歉，黃曉明見狀也抱抱她表示：「戲演好了，其他都不重要。」畫面曝光後，黃曉明超暖的反應掀起熱議，「真的是太敬業了，不愧是曉明哥」、「看到明明自己被打得很慘，還要安慰新人真的感動了」、「黃曉明的這份敬業和溫柔，我直接愛住」。

黃曉明安慰新人王影璐。(圖/翻攝自微博)

事實上，王影璐去年才演出第一部電影《狂鱷海嘯》，戲中表現得到廣大迴響，同年和黃曉明首度合作《戴假髮的人》，這次再度合拍電影《最後的真相》也更有默契，兩人敬業的表現也受到網友大讚：「為了塑造一個角色真的很不容易」、「曉明哥很敬業，新人也真的壓力很大」。