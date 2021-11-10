香港「健美女神」劉寶兒是第一屆「香港自然健美大賽」女子比基尼新秀組及女子比基尼公開組雙料冠軍，她長相清秀，卻有不科學的健美肌肉身材，近日她在IG分享自己穿著超緊短褲、膝上靴露出絕對領域的影片，可見她一轉身就露出屁股蛋，連俗稱的微笑曲線也相當明顯，被讚畫面太誘人。

劉寶兒最近受邀上余德丞、林俊其主持的無綫J2綜藝節目《真·女神轉身》，該節目宗旨為發掘更多香港潛力女神，當集節目中劉寶兒分別與余德丞、林俊其玩雙人健身，眾人試了4種動作，林俊其被安排的兩組動作都失敗，更被劉寶兒取笑：「太快了吧」。

劉寶兒穿緊身短褲，大秀好身材。（圖／翻攝自poyiiib IG）

劉寶兒平時喜歡健身外，也愛練習拉丁舞，不僅能改變體態，也能出汗減肥，林俊其和劉寶兒試跳拉丁舞時相當害羞，還尷尬冒冷汗被取笑，反倒是林俊其相當大膽，趁機牽劉寶兒的手並偷抱美女，還加碼壁咚，被眾人虧邊工作邊自肥，外界好奇劉寶兒的擇偶條件，她也在節目裡大方說：「要比我高、喜歡做運動」。

常不吝在網上分享美照的劉寶兒，近日在IG分享自己穿著白色短版針織衫、黑色緊身短褲及長靴的影音，可見她一抬手就露出平坦小腹、肚臍環與小蠻腰，轉身屁股蛋和臀部下方的微笑曲線相當明顯，可見愛練健身的她果真擁有相當標準性感的緊緻身材，加上甜美笑容，側面看來前凸後翹身材也相當引來矚目，引來網友紛紛喊讚，還回應：「不得了啊」。