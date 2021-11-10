三惡煞當街打人!男大生擦撞瑪莎拉帝竟遭圍毆致顱內出血

台中1名18歲大一生7日凌晨開車擦撞瑪莎拉蒂，1起簡單行車糾紛，他卻遭3名惡煞打到頭骨破裂、顱內出血，迄今仍陷入昏迷；而3人的前科紀錄隨之曝光，其中1名張姓男子2年在成功嶺當兵曾拿鐵板凳攻擊同袍，造成同袍撕裂傷，還不斷嗆「今天打完、還有下次」，遭判刑拘役65天，另外開車的李男也有多項前科。

據了解，其中1名打人的張姓男子2年前在成功嶺當兵時，就曾因為某位洪姓同袍屢次行軍時落後，先是爆發口角衝突，他之後甚至拿鐵板凳攻擊對方頭部，造成對方頭部撕裂傷，還嗆說「今天打完、還有下次」，事後遭部隊移送法辦，判拘役65天，可易科罰金。另外2人為駕駛瑪莎拉蒂的李姓男子與陳姓男子，李、陳都有毀損、妨害秩序等前科。

這起車禍發生在7日凌晨，25歲李姓男子等3人開著黑色瑪莎拉蒂直行於台灣大道慢車道，而18歲宋姓男大生則開白色福斯休旅車，宋男自快車道向右切入慢車道時不慎擦撞瑪莎拉蒂，2方下車處理後，宋男頻頻向對方道歉，但李男等人情緒失控、便開始對宋男拳腳相向，持棍棒把宋男打到昏迷。

警方調查，認3男下手極重，有致人於死的動機，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。宋男母親守在病房崩潰，希望兒子趕快醒來，醫師說要有心理準備，腦傷會有後遺症，「只不過是車禍擦撞，到底有什麼深仇大恨。」