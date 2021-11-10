2.5萬份高中生學習歷程檔案被遺失，引發軒然大波。教育部國教署長彭富源今天表示，透過「逐校逐生」的輔導機制，2.5萬份學習歷程檔案在10月26日已經完成重新上傳；至於追究責任部分，會在13日提出。

明年大學申請入學將採計高中生的」學習歷程檔案」，不過日前卻發生因為電腦工程師的疏失，造成81校、學生7854人的2萬5210件檔案遺失，教育部長潘文忠還因此多次向學生及家長道歉，並盡全力補救。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部的預算，國民黨籍立委萬美玲、林奕華都關心學習歷程檔案的後救狀況，及後續就則問題。

彭富源指出，之前遺失的學習歷程檔案，教育部透過「逐校逐生」的輔導機制，已在10月26日全部重新完全上傳。對於這起事件，他再次感到抱歉，也從中得到教訓。

至於究責部分，彭富源說，將依立法院教文會的決議，在13日提出。對於承包學習歷程檔案資料的廠商，會思考讓他們繼續依合約走下去或是解約；至於行政究責也一定會處理。

民進黨立委黃國書則說，學習歷程檔案遺失可能是個案，但卻造成民眾對明年新考招制度缺乏信心；同時，近來傳出許多頂大商學院科系參採「數學甲」，這損及社會組考生的升學。

教育部高教司長朱俊彰回應，大學商學院校系在分發招生時採計「數學甲」與高中生的學習無法對應，其實只有少數校系這樣做，其中有些還是分組招生，一組採計數學甲、另一組採計數學A，社會組考生仍保有機會。