台積電證實將赴高雄設7奈米及28奈米製程晶圓廠，帶動高雄地區房價上漲，有網友卻認為，當地非科技業的民眾處境卻顯得尷尬，未來可能要面臨低薪資水平與高房價的噩夢，不過也有人認為，高雄房價長期偏低，現在台積電到高雄設廠，原本持有房子的價格也會飆升，「當地人誰會認為，房價漲不開心的？」

台積電昨（9日）晚證實將在高雄設晶圓廠，預計明年開始動工，2024年量產，早在台積電證實前，鄰近的楠梓、橋頭及左營房價就已開始上漲，接下來外界預料，高雄房價還會繼續飆升。

台積電激勵高雄房市，有人卻認為，當地非科技業的民眾處境顯得很尷尬，「辛苦當地非科技業居民，又要被炒高房價」、「非科技業未來買房也難了」、「未來高雄人也會跟台北人一樣買不起家鄉的房子了」、「全台房價還有哪個地方是低的嗎？真爛」、「台積電可以各地設廠，這樣全台房價就不會跌了。」

儘管如此，卻有網友持相反看法，點出高雄房價長年偏低，聽到台積電要來都樂翻了，原有的房子價格也跟著飆升，「十年前當地一堆老透天連五百萬都沒有，這次台積電下來，透天上看一千五百萬以上，這些當地人房子直接增值一千萬，少奮鬥三十年。」

網友紛紛留言，「推，這才是大多數中南部人的心聲」、「身邊真的沒聽到反對台積電來高雄的人，都只在網路上看到」、「投資客當然爽賣，當地人，漲也只是看爽的」、「正解，房價漲覺得當地人會不爽的是腦袋壞掉嗎」、「我有北漂做文藝產業的朋友，昨天馬上變成既得利益老人，問他要不要用當初購買價賣，回不可能，所以一直喊的正義正義，只缺個上車的契機而已，真人真事。」