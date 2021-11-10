在五倍券加持之下，11月3C商品買氣旺盛，神腦挑戰雙11最狂優惠，10日宣布於11月11號當天上午11點11分推出限量iPhone 13 128G破盤價11111元，直接下殺43折，搶到現賺14789元。

神腦表示，雙11期間消費即可登錄抽訂單等值金額點數，有機會讓神腦替你買單，另於神腦全通路單筆滿999元，直接送五星級花蓮翰品飯店22折起住宿優惠券。

iPhone 13持續熱銷並穩站雙11的熱搜商品排行榜，神腦將於11月11日上午11點11分於神腦生活網路商城祭出iPhone 13 128G特價11111元。11日當天12點整於神腦生活粉絲團收看《Live神好康》直播再推加碼限量搶購。

另外，雙11當天亦推出Nintendo Switch 禮包（瘋搶價10080元）、AirPods Max（瘋搶價15999元）等下殺品熱烈開搶。11月12~14日則有Galaxy Watch4智慧手錶＋Galaxy Buds2真無線藍牙耳機組合（現省2869元）。

活動期間於神腦生活網路商城刷中國信託中華電信聯名卡並完成登錄，回饋11％ Hamipoint 點數（回饋上限200點，限額1000名）。

11月10日~11月12日每天12點於神腦生活粉絲團有《Live神好康》直播節目，即時開搶當天限量爆品及超值贈品。凡是神腦會員，於活動期間購買瘋搶雙11活動商品，並登錄活動頁，再加碼天天抽1筆等值訂單金額的點數（共14名，上限1萬元）。

神腦將雙11回饋放大再放大，全通路提供多元支付方式，有LINE Pay、 Pi 拍錢包、街口支付、Hami Pay、台灣Pay，以及超過20家信用卡刷卡及分期優惠，玉山卡友分期滿額最高回饋1100元、LINE Pay 綁定台新@GoGo卡最高享6％回饋。11月1日起在神腦生活網路商城消費，選擇街口支付並使用領取的85折券就能現折，全通路使用街口支付還有最高3％回饋，而雙11當天神腦全通路使用街口支付，滿額加碼贈最高1111元街口幣。

除此，即日起於神腦全通路不限品類，單筆消費滿999元，贈送五星級花蓮翰品飯店家庭房22折起住宿優惠券，房型免費升等還附贈西式自助早餐，入住日期至2022年4月1號。