每個人的長相與體質不同，私密處當然也會不一樣，不過在不少人的認知裡，認為私密處很黑，就是因為性經驗豐富，但事實並非如此。最美博士許藍方近日在頻道裡解釋，男生的生殖器若較黑，有可能是太常使用，但原因不全然如此，並分享4種GG變黑原因。

最美博士許藍方在YouTube頻道《頂尖事務所》表示，男性經常做愛，確實會導致生殖器變黑，因為經常與人連結或是自慰，生殖器就可能因為摩擦，導致黑色素沉澱，因此顏色就會變得更黑，不過生殖器較黑的人，並不代表他就很常做愛，有些人是天生的。

此外，不只做愛或自慰會使男性生殖器變黑，如果常常穿緊身褲，使陰莖與褲子不斷摩擦，或是拉拉鍊時，經常夾到「弟弟」使其受傷，再者，就是經常性泌尿道感染，這些都是導致陰莖變黑的因素，並非只有做愛才會，另外，基因也是改變陰莖顏色的因素。

許藍方博士也提到，男性生殖器顏色與健康雖然沒有絕對關係，不過有些人愛摳抓，導致下體皮膚受損，或是太乾燥破皮、經常泌尿道感染，都會使陰莖顏色發黑。最後也提醒，不要去和別人比較生殖器的顏色，因為每個人的狀況都不同，相比並沒有意義，「有些人不做愛，他的陰莖也很黑」。