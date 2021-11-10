清華海峽研究院於清華大學設新竹辦公室，且清大前副校長吳誠文曾參與揭牌，引發外界爭議。民進黨立委范雲今天偕民間社團舉行記者會，表示大學自主跟交流不應無限上綱，學校應與國家一同守護關鍵技術。

范雲今天與台灣公民陣線、經濟民主連合、台灣學生聯合會等民間社團舉行「莫讓兩岸清華一家親，成為台美戰略互信破口」記者會。

台灣公民陣線組織部主任許冠澤表示，清大校方宣稱未曾知悉或參與清華海峽研究院業務，但前校長陳力俊曾在「水清木華－清華的故事」中提到曾到率清華多位一級主管赴廈門商談過程。

經濟民主連合研究員江旻諺表示，基於利益迴避原則，吳誠文應立即辭去清大半導體研究學院監督會委員及半導體設計部職務；擔任清華海峽研究院引路人的陳力俊現在是台灣聯合大學系統總校長，也應辭去總校長一職。

江旻諺也呼籲，行政院應將「國家重點領域研究學院人員」，納入台灣地區與大陸地區人民關係條例中的管制人員範圍。

范雲在記者會中表示，立法院上會期才三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，其中的重點產業是半導體，而清大也獲得國家支持成立半島體學院；當全球的高科技生產鏈都在區隔紅色生產鏈時，台灣的清華大學卻成為可能的高科技破洞，此事需要嚴肅以待。

范雲也呼籲，清大校方不要再說謊，否則清大對不起培育過的高科技人才；清大校方將此事推給清大校友會，但國立大學的校長遴選中，校友會占有重要角色，若校友會以基金會成立白手套，高教中的關鍵技術恐令人擔憂。

范雲表示，立法院應加強審查兩岸人民關係條例、國家安全法，而美國已提出小院高牆戰略，強化保障，台灣在第一線更應保障國家核心關鍵技術。

范雲說，她曾是大學教授，也認為學術自由是重要前提，但大學自主跟交流不應無限上綱，學校應保持正常交流，但也應與國家一同守護關鍵技術。（編輯：黃國倫）1101110